Українцям стане простіше в’їхати до Ізраїлю? Досягнуті нові домовленості



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Із представників прикордонних відомств України та Ізраїлю буде створена робоча група

Під час зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ України Тетяни Ковальчук із міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері сторони домовились поліпшити умови перетину кордону та проходження міграційного та прикордонного контролю громадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За словами Ковальчук, домовленості стосуються того, що будуть створені дві робочі групи.

«Одна робоча група буде створена із представників прикордонних відомств України та Ізраїлю. Прикордонники працюватимуть із обох сторін, фіксуватимуть правопорушення та здійснюватимуть превентивні заходи. Вони зможуть фізично бути присутніми при перетині кордону українськими та ізраїльськими громадянами під час їх в’їзду в аеропортах України і Держави Ізраїль. Прикордонники не зможуть впливати на прийняття рішень, однак вони зможуть обмінюватися досвідом», - розповіла заступниця голови МВС.

Друга робоча група, за її словами, буде створена із ізраїльських та українських поліцейських, а також інших представників державної влади, «для того щоб нівелювати будь-які канали нелегального рекрутингу громадян, які їдуть в Ізраїль для нелегального працевлаштування».

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ізраїлю зазначив, що Ізраїль «зацікавлений в теплих стосунках з Україною, зокрема в питаннях економічного співробітництва та зростанні туристичного потоку».

Раніше повідомлялося, що Ізраїль за два місяці відмовив у в'їзді в країну 643 українцям.

Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.