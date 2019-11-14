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    Ізраїль та «Ісламський джихад» узгодили перемир'я, - AFP

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    <span>Ізраїльський патруль у місті Віфлеєм на Західному березі річки Йордан</span> - Ізраїль та «Ісламський джихад» узгодили перемир'я, - AFP
    Ізраїльський патруль у місті Віфлеєм на Західному березі річки Йордан

    Перемир'я в секторі Газа вступило в силу о 05:30 і стало наслідком посередницьких зусиль Єгипту

    Представники Ізраїлю і палестинського угруповання «Ісламський джихад» досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляє AFP.

    За їхніми даними, перемир'я в секторі Газа вступило в силу о 05:30 і стало наслідком посередницьких зусиль Єгипту.

    У середу ввечері в Каїр для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем прибув генеральний секретар «Ісламського джихаду» Зіяд ан-нахаб. До цього в столицю Єгипту, службовця посередником на переговорах між Ізраїлем і палестинцями, прибув з Тель-Авіва спеціальний координатор ООН по Близькому Сходу Микола Младенов з метою спробувати домогтися припинення вогню між сторонами.

    Зазначимо, жертвами ударів Ізраїлю по сектору Газа, за даними палестинської сторони, стали не менше 32 осіб.

    Як повідомлялось, ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. 

    Після цього, вранці 12 листопада з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет

    Ізраїль Єгипет ООН Палестина
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