Ізраїль відреагував на заяву радника Путіна про «заселення Донбасу євреями»



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Заяву Сергія Глазьєва розкритикували в МЗС Ізраїлю

У дипломатичному відомстві назвали характер висловлювання «антисемітським»

МЗС Ізраїлю відреагувало на слова радника російського президента Сергія Глазьєва, який 7 травня виступив з прогнозом, що «зачищені від російського населення» землі Донбасу можуть бути заселені громадянами Ізраїлю.

«Змовницький і антисемітський характер висловлювання неприйнятний і не відображує характер відносин між Ізраїлем і Росією», - заявили в МЗС Ізраїлю, пише vesty.co.il

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков також прокоментував висловлювання радника Володимира Путіна. Він заявив, що це «приватна думка», Кремль не має відношення до позиції Глазьєва.

«Путін не має відношення до цієї позиції, це виключно особиста думка - може бути, некоректне висловлювання радника Глазьєва», - зазначив Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що не знає про контекст, в якому Глазьєв допустив цей вислів, і тому не може якось його прокоментувати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник президента РФ, колишній міністр і депутат Держдуми, академік Сергій Глазьєв своїй колонці написав про можливість заселення євреями з Ізраїлю «зачищеною від російського населення» південно-східної території України. Таким чином, на його думку, українська влада виконає завдання по витісненню «руського міра», а євреї - знайдуть порятунок від «перманентної війни на Близькому Сході».

Глазьєв написав, що «американські ляльководи» зробили ставку на Зеленського задовго до виборів, що, на його думку, пояснюється «креном адміністрації Трампа у бік вкрай правих сил в Ізраїлі».

Сам Сергій Глазьєв в інтерв'ю ТАСС заявив, що його «неправильно зрозуміли». «Після публікації моєї статті пішла хвиля її помилкової інтерпретації. Все це подається як ідея про переселення євреїв на Донбас. Це пересмикування і інсинуації, які не мають відношення до змісту статті», - сказав він.

Публікація радника Путіна викликала потік реакцій в ЗМІ і соцмережах, в тому числі в Ізраїлі. Багато коментаторів засумнівалися в психічному здоров'ї радника Путіна, а деякі написали: «Який президент, такі й радники».

Зазначимо, що Сергій Глазьєв народився в 1961 році в Запоріжжі (Україна), є радником президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції. Він також доктор економічних наук, професор, академік Російської академії наук (з 2008 року).

Обирався депутатом Держдуми РФ, займав пост міністра зовнішньоекономічних зв'язків Росії і навіть балотувався в президенти Російської Федерації в 2004 році.