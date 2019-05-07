МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю через обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українське зовнішньополітичне відомство також рекомендує у разі перебування в населених пунктах, розташованих поблизу Сектора Гази, під час включення сигналу повітряної тривоги скористатися бомбосховищами

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю в зв'язку з масованим ракетно-мінометним обстрілом південних територій країни. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

«У зв'язку з черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння і масованим ракетно-мінометним обстрілом південних територій Ізраїлю (міста Ашкелон, Ашдод, Кир'ят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кир'ят-Екрон, Явне, Гедера, Кир'ят-Гат, Тель Шева, регіональні ради Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Ешкол, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шимон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахаба Сорек, Гдерот, Мате Ієгуда, Гезер), які почалися 04 травня 2019 року, рекомендується громадянам України утриматися на цьому етапі від відвідування вказаних територій і населених пунктів», - йдеться в ньому.

При цьому МЗС також рекомендує у разі перебування в населених пунктах країни, які знаходяться в безпосередній близькості від Сектора Гази, під час включення сигналу повітряної тривоги скористатися бомбосховищами.

Як повідомлялось, 5 травня Україна рішуче засудила масовані ракетні обстріли, які були зроблені по населених пунктах півдня Ізраїлю із Сектора Гази.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан.

5 травня в Cекторі Газа ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

До слова, Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

Військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».

В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.