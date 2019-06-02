Ізраїльська армія опублікувала відео удару по Сирії



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В результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. Какдри розміщені в офіційному Твіттері армїї.

«Дві ракети були запущені з Сирії до Ізраїлю, одна потрапила в межі ізраїльської території. У відповідь ми нанесли удар по низці військових цілей сирійських збройних сил», - йдеться в повідомленні.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

Нагадаємо також, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

Раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.