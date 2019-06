Ізраїльська армія опублікувала відео удару по Сирії

В результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. Какдри розміщені в офіційному Твіттері армїї.

«Дві ракети були запущені з Сирії до Ізраїлю, одна потрапила в межі ізраїльської території. У відповідь ми нанесли удар по низці військових цілей сирійських збройних сил», - йдеться в повідомленні.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q