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    Ізраїльська армія опублікувала відео удару по Сирії

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    Ізраїльська армія опублікувала відео удару по Сирії

    В результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових.

    Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. Какдри розміщені в офіційному Твіттері армїї.

    «Дві ракети були запущені з Сирії до Ізраїлю, одна потрапила в межі ізраїльської території. У відповідь ми нанесли удар по низці військових цілей сирійських збройних сил», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо також, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

    Раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

    Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії

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