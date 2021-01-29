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    Ізраїльтяни встановлюватимуть вертикальні ферми в Україні

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    Ферми є модульними, розширюваними і переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем - Ізраїльтяни встановлюватимуть вертикальні ферми в Україні
    Ферми є модульними, розширюваними і переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем

    У зібраному стані ферма має вигляд зеленої стіни, які можна встановлювати у різних приміщеннях

    Ізраїльський стартап Vertical Field, який розробив систему вертикального землеробства, підписав угоду з міжнародним сільськогосподарським дистриб’ютором Moderntrendo S.R.O. про розміщення своїх установок в мережах супермаркетів в усій Україні. Про це йдеться у матеріалі на TimesOfIsrael, пише agronews.ua.

    Зазначається, що грантові установки Vertical Field складаються з окремих блоків рослин, які можна перебудувати за бажанням.

    «У зібраному стані ферма має вигляд зеленої стіни. Її можна встановлювати на підприємствах, в офісах, магазинах, багатоквартирних будинках ‒ в будь-якому місці, де, наприклад, мало горизонтального простору, але багато стін», ‒ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що продукти, вирощені на «вертикальній фермі», не містять пестицидів, виробляють менше відходів, ніж традиційне сільське господарство, і використовують на 90% менше води, бо вирощуються в точних кількостях у контрольованому середовищі з коротшими циклами вирощування.

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    Розробники Vertical Field пояснюють, що ферми є модульними, розширюваними і переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем, яке вимагає значно меншого контакту з людьми. Наразі для вирощування пропонуються такі культури, як салат, базилік, петрушка, капуста і м’ята.

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    Теги: продукти урожай рослини
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