Ветеран Повітряних сил США ночує на морозі, щоб допомогти Україні (фото)

Температура повітря вночі у Фарго сягає від -20°C до -30°C

Колишній військовий Повітряних сил США Марк Ліндквіст ночує в наметі на морозі, щоби нагадати про війну в Україні та зібрати для українців допомогу. Про це він написав у соцмережах.

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Марк вирішив упродовж 17 днів ночувати у наметі у місті Фарго, штат Північна Дакота. Свій проєкт він почав 15 грудня і планує завершити 1 січня.

Температура повітря вночі у Фарго сягає від -20°C до -30°C.

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«Ще дві ночі -20 нижче в наметі. Я отримав це. Пам’ятайте, я вирішив провести Різдво спати надворі у Фарго, Північна Дакота. Мої друзі в Україні цього не вибрали», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.