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«Фейкових ветеранів не буде». Стартує оформлення документів учасників бойових дій

Надія Клочко
glavcom.ua
«Фейкових ветеранів не буде». Стартує оформлення документів учасників бойових дій
Міноборони розробило алгоритм отримання статусу УБД, який доводиться до виконання у військах
фото з відкритих джерел

За час активної фази війни в Україні налічується вже сотні тисяч учасників бойових дій

З 1 грудня в Україні починається процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Міністерство завершило необхідні кроки для запуску процесу оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії. Після ухвалення рішення ряду тривала процедура юстування відповідних документів Міноборони. Ця процедура наразі пройдена, ми переходимо до практичної реалізації», – пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив, що статус УБД та відповідні соціальні гарантії отримають усі хто має на відповідні підстави.

«Не треба хвилюватися: нікого не забудуть і не загублять», – запевнив міністр.

Водночас Резніков зауважив, що за 9 місяців активної фази війни в Україні налічується вже сотні тисяч учасників бойових дій.

«Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитися з розумінням, що доведеться якийсь період чекати», – пояснив він.

За словами Резнікова, Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД, який наразі доводиться до виконання у військах.

Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає Збройні сили України, Головне управління розвідки Міноборони та Державну службу спецтранспорту, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня. Після цього стартує робота з документами.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

  • за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
  • за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі, якщо виникнуть запитання, можна звернутися на «гарячу лінію» Міноборони.

«Підготовка необхідних документів та забезпечення соціальних гарантій нашим воїнам – це обов’язок держави. Міністерство оборони у межах компетенції його виконає. Водночас процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно «обороняли котли» в глибокому тилу. Це насамперед питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям», – наголосив Резніков.

Він додав, що Міноборони успішно організувало і здійснює виплату щомісячного грошового забезпечення та додаткові виплати сотням тисяч військовослужбовців.

«Перший місяць було непросто, потім процес було налагоджено. З досвіду ми усі розуміємо – спочатку можуть бути якісь нюанси через велику кількість звернень. Прошу набратись терпіння. Ми усе швидко подолаємо», – запевнив міністр.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які не служать в ЗСУ, але брали участь у військових діях.

До слова, Міністерство цифрової трансформації раніше запровадило низку нових послуг для постраждалих учасників протестів на Майдані, українських військових, ветеранів і членів їхніх родин.

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Теги: війна ветеран Олексій Резніков Міноборони

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