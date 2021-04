Єгипет очікує компенсації на $1 млрд за блокування Суецького каналу

Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини 29 березня

Хто саме повинен виплачувати компенсацію, поки невідомо

Єгипет очікує виплати компенсації в розмірі понад $1 млрд за майже тижневе блокування Суецького каналу через контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину. Про це повідомляє агентство Associated Press.

«Це право країни», – сказав голова Управління Суецького каналу Усама Рабіє.

Посадовець не уточнив, хто саме повинен виплачувати компенсацію, але попередив, що контейнеровозу і вантажам із нього не дозволять залишити Єгипет, якщо питання про збитки буде передано до суду.

Агентство Associated Press зазначає, що процес може бути складним, тому що Ever Given належить японській компанії, обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.

Компенсація передбачає вартість рятувальної операції, збитки через припинення руху і втрачені транзитні збори.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

У водах по обидва боки каналу зібралися понад 450 суден, які очікували на свою чергу, щоб перетнути його.

29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given, який після шести днів зусиль вдалося зняти з мілини у Суецькому каналі, повністю перебуває на плаву. Перед цим він знову ледь не заблокував канал.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

