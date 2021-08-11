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    Єгипет обмежить ціни на розміщення в готелях: стали відомі деталі

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    В Єгипті встановлять мінімальну ціну на готелі - Єгипет обмежить ціни на розміщення в готелях: стали відомі деталі
    В Єгипті встановлять мінімальну ціну на готелі
    Фото: glavcom.ua

    У країні мають намір боротися з нелегальною конкуренцією між готельєрами

    У Єгипті з 1 листопада мінімальною ціною на розміщення в п'ятизірковому буде 40 доларів на людину, в чотиризірковому - 28 доларів. Про це пише Інтерфакс з посиланням на заяву міністра туризму країни Халед аль-Анані.

    За його словами, це допоможе залучити в країну якнайбільше іноземних туристів і допоможе гарантувати високий рівень обслуговування гостей.

    «Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс», – пояснив Халед аль-Анані.

    Глава Мінтуризму Єгипту додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сектора туризму.

    Так, серед інших заходів, влада країни знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробила знижки на авіапаливо, які будуть діяти до квітня 2022 року.

    Також влада планує запустити внутрішні авіарейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту – Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. За словами міністра, авіаквиток туди-назад коштуватимуть 99 доларів.

    Нагадаємо, що вперше за шість років російських туристів пустили в Єгипет чартером. Туристів, які прибули з Москви до Хургади, зустріли з розмахом. Авіасполучення з єгипетськими курортами відновилося з 9 серпня за маршрутами Москва – Хургада і Москва – Шарм–ель–Шейх. Кількість рейсів до Єгипту становитиме до п'яти на тиждень на кожному маршруті. Сумарно може виконуватися по десять щотижневих рейсів єгипетською стороною, десять – російською.

    Тим часом міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

    Також у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди. Українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту

    До слова, Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.

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    Теги: ціни уряд влада
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    Єгипет обмежить ціни на розміщення в готелях: стали відомі деталі