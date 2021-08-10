Вперше за шість років російських туристів пустили в Єгипет (фото, відео)

Після посадки літак привітали водною аркою, а для російських відпочивальників влаштували концерт

У Хургаді вперше за шість років приземлився літак з росіянами. Туристів, які прибули з Москви, зустріли з розмахом. Про це повідомляє РІА Новини і публікує відповідне відео з аеропорту.

Як уточнює агентство, після посадки літак привітали водною аркою, а для відпочивальників влаштували концерт.

На кадрах видно організований в будівлі аеропорту банкет – для мандрівників накрили столи з закусками, офіціанти пропонують випити коктейлі і соки, грає гучна музика.

9 серпня перший літак з російськими туристами приземлився в Хургаді після відновлення прямого авіасполучення між Росією і єгипетськими курортами. Рейс з Москви виконувала авіакомпанія EgyptAir.

Авіасполучення з єгипетськими курортами відновилося з 9 серпня за маршрутами Москва – Хургада і Москва – Шарм–ель–Шейх. Кількість рейсів до Єгипту становитиме до п'яти на тиждень на кожному маршруті. Сумарно може виконуватися по десять щотижневих рейсів єгипетською стороною, десять – російською.