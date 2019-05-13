Єлизавета II приїхала на кінні змагання на Range Rover (фото)



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Королева Єлизавета II за кермом свого авто Getty Images

Королева Єлизавета II була одягнена в світлий плащ і гумові чоботи

Королева Британії приїхала на автомобілі на королівське кінне шоу, яке в ці дні відбувається у Віндзорі.

Раніше, після того, як її 97-річний чоловік принц Філіп потрапив в серйозну аварію, Єлизавета II пообіцяла, що більше не буде водити автомобіль сама.

На територію Віндзорського замку ця її обіцянка не поширюється. Тому Її Величність із задоволенням приїхала на кінні змагання на своєму Range Rover.

Королева була одягнена в світлий плащ і гумові чоботи, в руках у неї були теплі рукавички, а на голові хустка з квітковим принтом.

Getty Images

Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.

З первістком принца Гаррі і Меган Маркл познайомилися королева Єлизавета II і герцог Единбурзький.

Джерело: ТСН