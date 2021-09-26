Литва передасть обмундирування українській армії

Україна отримає амуніцію на понад €600 тис

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис, повідомляє Klaipeda Diena.

Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

«Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників Уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни», – пише видання.

Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.

Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

«Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.