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    Литва передасть обмундирування українській армії

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    Українські військові отримають сучасну амуніцію із Європи - Литва передасть обмундирування українській армії
    Українські військові отримають сучасну амуніцію із Європи
    фото з відкритих джерел

    Україна отримає амуніцію на понад €600 тис

    Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис, повідомляє Klaipeda Diena.

    Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

    Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

    «Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників Уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни», – пише видання.

    Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.

    Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

    «Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

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    Теги: Міноборони армія Литва Україна боєприпаси озброєння
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    Литва передасть обмундирування українській армії