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    Українська армія прийняла на озброєння нову техніку (відео)

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    РСЗВ &laquo;Верба&raquo; на шасі КрАЗ - Українська армія прийняла на озброєння нову техніку (відео)

    РСЗВ «Верба» на шасі КрАЗ

    Фото: «Укроборонпром»

    Збройні сили України прийняли на озброєння реактивну систему залпового вогню «Верба»

    Армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба». Про це повідомляє пресслужба державного концерну «Укроборонпром».

    «Цифрові системи «Верби» дають змогу екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Натомість перезарядка повного пакета займає лише 10 хвилин», - йдеться в повідомленні.

    У ньому наголошується, що використання цифрових систем управління вогнем дало змогу в рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи вдалося значно підвищити точність.

    «Крім того, на «Вербу» встановлені сучасні системи цифрового зв’язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні з високопрохідним шасі від «КрАЗ» це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність «Верби» на полі бою», - наголошують у концерні.

    «Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

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    Теги: ЗСУ армія військова техніка Укроборонпром озброєння КрАЗ
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    Українська армія прийняла на озброєння нову техніку (відео)