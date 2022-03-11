ЄС обіцяє посилити санкційний тиск на Росію та Білорусь

У Євросоюзі наголосили, що агресія РФ грубо порушує міжнародне право

Рада Євросоюзу засудила військову агресію Росії проти України. Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі у Версалі глав держав та урядів країн ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що агресія РФ грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку.

«Два тижні тому Росія повернула війну в Європу. Неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Це завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну, і відповідальні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. У зв’язку з цим ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування», – йдеться в повідомленні.

Європа закликає негайно забезпечити безпеку ядерних об’єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії.

ЄС також відзначив мужність українців та анонсував посилення санкцій проти окупантів.

«Ми дякуємо народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії. Ми не залишимо їх. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми прагнемо надати підтримку відбудові демократичної України, як тільки російський наступ припиниться. Ми налаштовані ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми прийняли значні санкції і залишаємося готовими до швидкого введення нових санкцій», – йдеться в заяві.

«Незліченна кількість людей тікає від війни в Україні. Ми пропонуємо тимчасовий захист всім біженцям від війни з України», – запевняють лідери урядів країн ЄС

Держави-члени Євросоюзу кажуть, що продовжуватимуть надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають.

ЄС закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Москва має забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також дозволити безпечний прохід тим цивільним особам, які хочуть виїхати.

Нагадаємо, що країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

Читайте також: