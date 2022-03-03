Найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС – МЗС Польщі

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями

Десять країн ЄС вже підтримують крок надання Україні кандидата у члени ЄС

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного рішення. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, повідомляє RMF24.

«Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення», – заявив Пшидач, додавши, що десять країн ЄС вже підтримують такий крок.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.