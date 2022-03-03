  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС – МЗС Польщі

    Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями - Найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС – МЗС Польщі
    Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями
    фото: sbr.in.ua

    Десять країн ЄС вже підтримують крок надання Україні кандидата у члени ЄС

    Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного рішення. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, повідомляє RMF24.

    «Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення», – заявив Пшидач, додавши, що десять країн ЄС вже підтримують такий крок.

    Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

    Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

    Теги: МЗС ЄС ООН Радбез ООН Україна парламент #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС – МЗС Польщі