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    Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні

    Якщо росіяни отримають повну перевагу у повітрі &ndash; нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу&nbsp;&ndash; пише Геращенко - Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні
    Якщо росіяни отримають повну перевагу у повітрі – нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу – пише Геращенко

    Дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет – Геращенко

    У ситуація, коли росія здійснює геноцид мешканців України незалежно від національності, а Захід не готовий зробити над територією країни безпольотну зону, побоюючись війни з державою-агресором, можливий альтернативний варіант.

    Про це повідомляє у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО і передайте їх ЗСУ», – пише Геращенко.

    Потрібно буде, за словами Геращенка, також негайно за скороченою процедурою навчити наших офіцерів користуватися сучасними західними системами ППО.

    «Інакше, якщо росіяни отримають повну перевагу у повітрі – нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу. Не зволікайте! Кожен день! Щогодини на рахунку!», – зазначив Геращенко.

    Танки та БТР Україні, за його словами, не потрібні: достатньо трофейних.

    «Оскільки бомби, «Гради», «Іскандери» та «Калібри» не розбирають кого вбивати – українців, росіян, білорусів, євреїв, кримських татар, угорців, румунів, Захід має надати нам будь-яку зброю, крім ядерної! Без зволікання – негайно!», – пише також Геращенко.

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    Теги: Росія ЗСУ геноцид Антон Геращенко військові
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    Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні