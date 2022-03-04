  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Закриття неба над Україною: глава МЗС Іспанії не виключає, що НАТО може підтримати ініціативу

    НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною - Закриття неба над Україною: глава МЗС Іспанії не виключає, що НАТО може підтримати ініціативу
    НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною
    фото: nato.int

    Переговори щодо закриття неба над Україною розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

    НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише видання Onet.pl. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

    «Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу.

    Читайте також:

    Теги: МЗС США міністр НАТО війна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закриття неба над Україною: глава МЗС Іспанії не виключає, що НАТО може підтримати ініціативу