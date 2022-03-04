Закриття неба над Україною: глава МЗС Іспанії не виключає, що НАТО може підтримати ініціативу

Переговори щодо закриття неба над Україною розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише видання Onet.pl. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

«Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу.