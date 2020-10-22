ЄС оновив список країн для відкриття зовнішніх кордонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою

Українці поки не можуть їздити до Євросоюзу

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Зазначимо, що українці поки не можуть потрапити до ЄС.

ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

При цьому в список був доданий Сінгапур.

На даний момент список виглядає так:

Австралія,

Нова Зеландія

Руанда,

Сінгапур,

Таїланд,

Уругвай,

Південна Корея,

Японія,

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.

Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.

Нагадаємо, у Польщі за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.

Також у Німеччині друга хвиля закупівлі туалетного паперу через спалах Covid-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 млн випадків Covid-19. Всього у світі на Covid-19 інфіковано 41 171 093 осіб, з них одужало 28 037 653. Кількість померлих зросла до 1 129 710 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 335 799), Індія (7 651 107), Бразилія (5 298 772), Росія (1 438 219 ), а також Аргентина (1 037 325), Іспанія (1 005 295) та Франція (1 000 369).