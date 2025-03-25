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Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку
До 2027 року Польща хоче бути спроможна навчати 100 тис. добровольців щорічно
фото з відкритих джерел

Уряд Польщі працює над моделлю військової підготовки для кожного чоловіка на випадок війни

Більше як половина поляків не планують відвідувати військову підготовку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Opinia24, пише Rmf Fm.

Раніше прем’єр Дональд Туск заявляв, що серед поляків точно багато охочих, готових захищати свою країну. Саме тому влада вирішила розпочати ініціативу, яка мала на меті підготувати якомога більше громадян. Глава уряду заявив, що до 2027 року Польща має бути спроможна навчати 100 тис. добровольців щорічно.

На запитання, чи готові поляки пройти вишкіл, коли з’явиться можливість, ствердно відповіли лише 35%, з яких 14% сказали, що однозначно зацікавлені, і 21% – скоріше зацікавлені. Водночас 54% сказали, що не планують йти на навчання, з яких 33% «точно ні», і 21% «скоріше ні». 

Серед опитаних чоловіків однозначну зацікавленість у вишколі висловили 18% і 23% сказали, що подумають над участю. Серед жінок однозначно ствердну відповідь дали 10%. 

За віковими групами, найбільша частка охочих з’їздити на вишкіл – серед 50-59 річних. Всього було опитано 1 тис. повнолітніх осіб у період з 17 по 21 березня.

Нагадаємо, польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.

Раніше Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

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Теги: військові навчання Польща соцопитування

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