Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня

Кількість постраждалих станом на 18:54 у Сумах зросла до 88, з них 17 – діти, повідомили в міськраді

У 2025 році в Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4%

Росіяни вдарили по Сумах. Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА. У «Дії» стартувало голосування за склад національного журі на Євробаченні. В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано.

«Главком» зібрав головні новини за 24 березня, аби ви були в курсі новин.

Росіяни вдарили по Сумах

Вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Згодом зʼясувалося, що росіяни нанесли по місту ракетний удар. Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа. Також пошкоджені вікна у довколишніх будинках. До слова, пошкоджень зазнала і школа.

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Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа фото: ДСНС, поліція Сумщини, Суспільне

Кількість постраждалих станом на 18:54 зросла до 88, з них 17 – діти, повідомили в міськраді.

Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Зазначається, що у 2025 році в Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з €47 до €58 за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. 13 грудня 2024 року уряд назначив Калашника першим заступником Руслана Кравченка, який до цього був головою КОДА, а наразі обійняв посаду голови Державної податкової служби України.

У центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі

У центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Про це пише повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. На відео помітно, як горить дах одного з корпусів житлового комплексу. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів.

В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано

В окупованому Криму сталася автомобільна аварія. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Криму.

У понеділок автобус, що рухався за маршрутом «Саки-Сімферополь», зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася в районі села Укромне Сімферопольського району. В автобусі перебували 32 людини.

У «Дії» стартувало голосування за склад національного журі на Євробаченні

У «Дії» стартувало опитування, у якому всі охочі віком від 14 років можуть обрати склад національного журі України на Євробаченні-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Суспільне».

Українці з 24 березня до 10:00 31 березня мають змогу обрати пʼятірку членів національного журі України на Євробаченні-2025. Воно оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Базелі.