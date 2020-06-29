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    ЄС запустив процедуру відкриття кордонів

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    Для українців кордони ЄС поки залишаються закритими - ЄС запустив процедуру відкриття кордонів
    Для українців кордони ЄС поки залишаються закритими

    Держави Євросоюзу голосують щодо списку країн, для жителів яких з 1 липня відкриються кордони Шенгенської зони

    У Європейському Союзі дійшли згоди щодо списку держав, для жителів яких з 1 липня буде скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд до ЄС. 

    Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    Всі деталі рішення наразі не відомі, однак за інформацією джерел кореспондента мова йде про затверджений список з 15 країн. 

    «Письмова процедура щодо незобов’язуючого списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати до ЄС з 1 липня, нарешті розпочата Радою ЄС. Грузія, Сербія та Чорногорія включені», - повідомив Джозвяк. 

    Письмову процедуру використовують, коли є достатня кількість голосів щодо тексту рішення, а обставини вимагають його схвалення якнайшвидше, не чекаючи на формальну зустріч.

    Варто зазначити, що рішення не є зобов'язуючим для країн ЄС, тому не можна виключати наявність винятків для громадян України.

    Раніше Euronews з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляв, що до списку 15 держав увійшли: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та – за умови взаємного дозволу – Китай.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

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    ЄС Чорногорія туризм Грузія Сербія карантин кордон мандрівка
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