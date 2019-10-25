ЄСПЛ розглядає понад п’ять тисяч заяв, пов'язаних з Кримом та Донбасом - Мін'юст



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У провадженні ЄСПЛ також знаходиться п'ять міждержавних справ України проти Російської Федерації

Станом на жовтень 2019 року в провадженні Європейського суду з прав людини перебуває понад 5000 індивідуальних заяв, поданих фізичними та юридичними особами, пов’язаних з анексією Криму та збройною агресією Російської Федерації на Донбасі. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції України, пише УНН.

«Щодо кількості позовів, поданих фізичними та юридичними особами... станом на жовтень 2019 року в провадженні ЄСПЛ перебуває понад 5000 індивідуальних заяв, пов’язаних з анексією АРК та збройною агресією Російської Федерації на Донбасі. Вказані справи подано в основному проти двох держав — України та Російської Федерації», — повідомили у міністерстві, посилаючись на дані ЄСПЛ.

Окрім того, у Мін’юсті зазначили, що протягом 2014-2015 років урядом України було подано до ЄСПЛ декілька міждержавних заяв проти Російської Федерації щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

«Станом на 22 жовтня 2019 року у провадженні ЄСПЛ знаходиться 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації», — зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що зазначені справи це:

«Україна проти Росії» за № 20958/14 щодо тимчасово окупованої території АР Крим; «Україна проти Росії (ІІ)» за № 43800/14 щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів та їх незаконного переміщення на територію Росії; «Україна проти Росії» за № 8019/16 щодо подій на Донбасі; «Україна проти Росії» за № 38334/18 стосовно масових та систематичних порушеннях прав українських громадян, які незаконно утримуються та переслідуються на тимчасово окупованій території АР Крим та території РФ; «Україна проти Росії (VIII)» за № 55855/18 щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яких було захоплено у полон 25 листопада 2018 року в результаті нападу прикордонних катерів ФСБ РФ у районі Керченської протоки.

Водночас у Мін’юсті зазначили, що забезпечення представництва та захист інтересів суб’єктів господарювання — фізичних та юридичних осіб, підприємств, у тому числі і державних не належить до компетенції Міністерства.