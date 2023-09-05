Головна Новини
search button user button menu button

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем
Фото: Уніан

В Умані заборонять продавати алкоголь під час святкування Рош га-Шана 

В Умані перед єврейським новим роком – Рош га-Шана впроваджують заборону продажу алкоголю та вводять контроль на пересування містом. Про це інформує Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва в Умані заборонять продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).

Також, влада впроваджує заборону продажу і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект та продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Що це за свято?

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Рош га-Шана цього року розпочинається 15 вересня і триватиме святкування до 17 вересня.

В Умані помер і похований Раббі Нахман із Брацлава – Ребе Нахман, вчитель та засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Він народився 1772 року в Меджибожі, був правнуком засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това.

Варто відзначити, що Ребе протягом життя подорожував і досить довго мешкав у Брацлаві (селище у Немирівському районі Вінницької області). А потім, передчуваючи швидку смерть, Нахман оселився в Умані. Там він помер у 1810 році та був похований на єврейському цвинтарі.

Його могила майже одразу стала місцем паломництва хасидів і за традицією, необхідно хоч раз у житті вшанувати пам’ять Раббі Нахмана. Свято Рош га-Шана – чудова нагода, щоб відвідати могилу єврейського вчителя.

У 1991 році місце поховання раббі Нахмана набуло офіційного статусу «Історико-культурного центру браславських хасидів».

Варто зазначити, що президент Леонід Кравчук давав згоду перенести останки рабі до Єрусалиму, але лідери браславського руху виступили проти та стверджували, що це суперечить заповіту Нахмана. 1996 року два молоді хасиди спробували викрасти останки, але їх зупинили співробітники правоохоронних органів.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, яке виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядового формалізму та рабинської ортодоксії та поширилося Східною Європою. Зараз більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії.

Щороку на могилу вчителя приїжджають тисячі хасидів з усіх країн світу. Хасиди вірять, що якщо у свято Рош га-Шана запалити біля могили свічки та прочитати особливу молитву про спокуту, то душа померлого праведника особисто проситиме Бога пробачити твої гріхи.

«Ти знаходишся там, де твої думки. А отже, потурбуйся про те, щоб твої думки знаходилися там, де ти хочеш бути», – одна із найзнаменитіших цитат цадика Нахмана.

Варто зазначити, що в Умань з’їжджаються лише чоловіки. Нахман вважав, що основними складовими етики іудаїзму є простий спосіб життя, самопожертва, безпосередність та щирість у молитвах. Зазвичай паломники відзначають Рош га-Шана шумно та весело – вони танцюють та веселяться.

Джерело
Теги: Умань єврейський Новий рік Черкащина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хасиди в Умані щороку збираються, щоб відзначити головне для їхньої течії іудаїзму свято – Рош га-Шана
Скільки хасидів цьогоріч приїде до Умані: названо цифру
10 серпня, 17:06
В Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування
Після скандалу з московськими попами ще одна громада Черкащини перейшла до ПЦУ (відео)
13 серпня, 11:42
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по Смілі
Вирва на подвір'ї лікарні: страшні наслідки удару по Смілі (фото, відео)
15 серпня, 19:16
Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів
РФ може піти на провокацію в Умані: посол Корнійчук попередив паломників-хасидів про небезпеку
16 серпня, 15:50
Ввечері 27 серпня 32-річний чоловік впав у шахту ліфта, яку незаконно прибудовували до готелю
В Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник
28 серпня, 16:50
На Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині пролунали вибухи
30 серпня, 05:06
У мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди на Рош ха-Шана, запровадять кілька обмежень
Святкування Рош га-Шана: влада Умані вводить низку обмежень
Вчора, 20:24
На Черкащині працює ППО
На Черкащині пролунали вибухи
27 серпня, 04:46
Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
27 серпня, 07:32

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
54K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
25K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
25K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
19K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
15K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)

Новини

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Сьогодні, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту