Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем

В Умані заборонять продавати алкоголь під час святкування Рош га-Шана

В Умані перед єврейським новим роком – Рош га-Шана впроваджують заборону продажу алкоголю та вводять контроль на пересування містом. Про це інформує Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

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З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва в Умані заборонять продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).

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Також, влада впроваджує заборону продажу і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект та продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Що це за свято?

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Рош га-Шана цього року розпочинається 15 вересня і триватиме святкування до 17 вересня.

В Умані помер і похований Раббі Нахман із Брацлава – Ребе Нахман, вчитель та засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Він народився 1772 року в Меджибожі, був правнуком засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това.

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Варто відзначити, що Ребе протягом життя подорожував і досить довго мешкав у Брацлаві (селище у Немирівському районі Вінницької області). А потім, передчуваючи швидку смерть, Нахман оселився в Умані. Там він помер у 1810 році та був похований на єврейському цвинтарі.

Його могила майже одразу стала місцем паломництва хасидів і за традицією, необхідно хоч раз у житті вшанувати пам’ять Раббі Нахмана. Свято Рош га-Шана – чудова нагода, щоб відвідати могилу єврейського вчителя.

У 1991 році місце поховання раббі Нахмана набуло офіційного статусу «Історико-культурного центру браславських хасидів».

Варто зазначити, що президент Леонід Кравчук давав згоду перенести останки рабі до Єрусалиму, але лідери браславського руху виступили проти та стверджували, що це суперечить заповіту Нахмана. 1996 року два молоді хасиди спробували викрасти останки, але їх зупинили співробітники правоохоронних органів.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, яке виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядового формалізму та рабинської ортодоксії та поширилося Східною Європою. Зараз більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії.

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Щороку на могилу вчителя приїжджають тисячі хасидів з усіх країн світу. Хасиди вірять, що якщо у свято Рош га-Шана запалити біля могили свічки та прочитати особливу молитву про спокуту, то душа померлого праведника особисто проситиме Бога пробачити твої гріхи.

«Ти знаходишся там, де твої думки. А отже, потурбуйся про те, щоб твої думки знаходилися там, де ти хочеш бути», – одна із найзнаменитіших цитат цадика Нахмана.

Варто зазначити, що в Умань з’їжджаються лише чоловіки. Нахман вважав, що основними складовими етики іудаїзму є простий спосіб життя, самопожертва, безпосередність та щирість у молитвах. Зазвичай паломники відзначають Рош га-Шана шумно та весело – вони танцюють та веселяться.