Вирва на подвір'ї лікарні: страшні наслідки удару по Смілі (фото, відео)

Унаслідок російського удару по Смілі без води залишилися 12 тис. людей

15 серпня ворожої атаки зазнало місто Сміла. Ворог влучив на територію одного з медзакладів та приватного підприємства. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибуховою хвилею у медзакладі пошкоджено покрівлю, вибито вікна. Окрім цього, після російського удару по Смілі без води залишилися 12 тис. людей, на ремонт знадобиться 4-5 діб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому нині наше головне завдання – відновити подання води на місто. Ремонтні роботи вже тривають. Орієнтовно це займе 4-5 діб. Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили», – зазначив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

9 фото На весь екран















Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по Смілі фото з відкритих джерел

Зазначимо, що в Смілі один із ракетних ударів 15 серпня прийшовся по подвір'ю однієї з лікарень. Влучання відбулося біля того корпусу, де не було пацієнтів.

Вирва в подвір’ї лікарні фото: Суспільне

«Це був лікувальний корпус. Тут пацієнти перебувають на стаціонарі певний термін лікування, який визначений протоколами. Я не була свідком вибуху. О пів на п'яту ранку мені зателефонував черговий лікар та повідомив про подію, яка сталась. Після цього я зібралась і приїхала. Це великі збитки. Складаємо акти, оцінюємо наші збитки», – пояснила директорка медичного закладу Ірина Косенкова.

Нагадаємо, що під ранок 15 серпня, війська РФ завдали ракетних ударів по Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла.