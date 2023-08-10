Скільки хасидів цьогоріч приїде до Умані: названо цифру

Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до Умані

Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський на зустрічі з заступником голови Черкаської ОДА Олександром Шамраєм та міським головою міста Умані Іриною Плетньовою, повідомляє «Главком».

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На святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів фото: glavcom.ua

Зустріч була присвячена питанню паломництва брацлавських хасидів до Умані у період святкування 15-17 вересня іудейського Нового року Рош га-Шана.

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«Цього року традиційні заходи відбуваються в дуже складних умовах під час війни. І по-перше, я хочу подякувати вам за співпрацю, хочу подякувати вам за цю допомогу, яку ви надаєте, щоб забезпечити безпеку наших громадян в Україні. Я звичайно сподіваюсь що, як це було минулого року, що цього року також ми разом зможемо зробити так, щоб і цього року цей захід відбувся у безпеці і все було добре. Цього року ми чекаємо на понад 30 тисяч наших громадян, які хочуть долучитися до святкування Рош га-Шана в Умані», – заявив посол.

Зазначимо, що Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Рош га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Щороку на святкування Рош га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана.

Нагадаємо, в Умань на святкування Рош га-Шана тогоріч прибули понад 23 тисячі хасидів.

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До слова, тоді ж ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працювало півдесятка блокпостів.