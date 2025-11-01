Головна Світ Соціум
Прем'єр-міністри Угорщини та Польщі почубилися в мережі

glavcom.ua
Орбан заявив, що Туск через «нападки» на Угорщину намагається відвернути увагу від того, що «його воєнна політика провалюється»
Причиною істерики Орбана став єхидний допис Туска

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан влаштував скандал у соціальних мережах. Він накинувся на прем'єра Польщі Дональда Туска, який підтримує Україну. Як повідомляє «Главком», про це Орбан написав в соцмережі Х.

Зокрема Орбан заявив, що Туск через «нападки» на Угорщину нібито намагається відвернути увагу від того, що «його воєнна політика провалюється», а сам польський прем'єр, мовляв, має «великі проблеми вдома».

«Його (Туска, – ред.) партія програла президентські вибори, його уряд нестабільний, і він сам програє на виборах... Він став одним з найгучніших войовничих політиків у Європі, але його воєнна політика провалюється. Він не може змінити курс, бо перетворив Польщу на васала Брюсселя», – написав Орбан.

Причиною істерики Орбана став єхидний допис Туска під фото зустрічі угорського прем'єра з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро. Зьобро – фігурант розслідування щодо використання шпигунське програмне забезпечення.

Сам ексміністр заявив, що візит до Будапешту нібито був пов'язаний із презентацією фільму, а зустріч з Орбаном не планувалася. Туск залишив під дописом Орбана іронічний коментар «Або в Будапешт, або в тюрму». Саме це викликало таку панічну реакцію угорського прем'єра.

«Це дуже сумно... Угорщина йде іншим шляхом – шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти – і займатися своїми справами», – заявив друг російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

Теги: Польща Угорщина політика Віктор Орбан скандал Україна Дональд Туск соцмережі

