Скандал на Євробаченні. Джамала перервала мовчання і заговорила про зміну правил Нацвідбору

Переможниця Євробачення-2016 відповіла на пряме запитання щодо гучної теми

Співачка Джамала, яка цього року стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, висловилася щодо можливого перегляду критеріїв участі артистів. Це пролунало на тлі гучної ініціативи виконавиці Олі Полякової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Промінь».

Йдеться про зміну правил участі артистів у Нацвідборі, які було прийнято у 2019 році. Тоді перемогла Maruv, яка активно гастролювала у РФ. Артистка відмовилась підписувати контракт з «Суспільним Мовленням», і в Ізраїлі того року нашої делегації не було. Мовник запровадив правила – до Нацвідбору не допускають виконавців, які після березня 2014 року виступали у Росії або на тимчасово окупованих територіях. Після початку повномасштабної війни ці правила не переглядали.

«Звичайно, я думаю, що, можливо, це формулювання треба трошки вдосконалити… Воно має бути про чітку політичну позицію. Я не беруся формулювати саме правила за «Суспільне», тому що відповідаю суто за музику. Але можливо, можна дещо передивитись. Тому що я розумію, що у 2019 році, якщо не помиляюсь, ці правила дійсно дуже швидко були прийняті і все це було дуже емоційно в тому році. Можливо, треба трошки допрацювати. Але тим не менш, все одно залишається історія, в якій ми точно знаємо, що представник від України на конкурсі Євробачення має чітку позицію, має дійсно представляти, як би це знову голосно і пафосно не звучало, всю нашу країну. Він не тільки представляє свою творчість, а всіх нас під час війни», – заявила Джамала.

Слова переможниці Євробачення-2016 пролунали на тлі гучної ініціативи Олі Полякової, яка публічно звернулася до «Суспільного Мовлення» з вимогою змінити правила Нацвідбору. Артистка вважає, що вони втратили актуальність. Полякова наголосила, що українських артистів слід оцінювати за нинішньою громадянською позицією та творчістю, а не за минулими виступами. Вона також заявила, що готова власним коштом профінансувати свою участь у конкурсі, якщо це буде потрібно. «Суспільне» у відповідь пояснило, що змінювати умови після старту Нацвідбору не будуть.

Суперечка навколо Нацвідбору спричинила хвилю обговорень у соцмережах і серед представників музичної індустрії. Бізнес-партнер Полякової, продюсер Михайло Ясинський, зазначив, що «Суспільне» порушує конституційні права громадян. Сама Полякова вже заявила про наміри судитися з мовником і висловила впевненість у своїй перемозі.

