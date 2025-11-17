Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території

Нетаньягу: Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний

Заява Нетаньягу пролунала після того, як Сполучені Штати проєкт резолюції ООН у якому йдеться про шлях до створення Палестинської держави.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

Із подібними заявами проти створення Палестинської держави в неділю також виступили міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац і міністр закордонних справ Гідеон Саар.

Як зазначає Reuters, заява Нетаньягу пролунала через два дні після того, як Сполучені Штати та багато країн з переважно мусульманським населенням підтримали проєкт резолюції ООН. Цей проєкт стосувався мирного плану президента Дональда Трампа щодо сектора Гази і містив положення про те, що процес «відкриває шлях до створення Палестинської держави».

План Трампа передбачає, що у разі проведення необхідних реформ у Палестинській адміністрації «можуть нарешті скластися умови для надійного шляху до самовизначення та державності Палестини, що, на нашу думку, є прагненням палестинського народу».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.