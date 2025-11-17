Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території
Нетаньягу: Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний
фото з відкритих джерел

Заява Нетаньягу пролунала після того, як Сполучені Штати проєкт резолюції ООН у якому йдеться про шлях до створення Палестинської держави.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Наша опозиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

Із подібними заявами проти створення Палестинської держави в неділю також виступили міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац і міністр закордонних справ Гідеон Саар.

Як зазначає Reuters, заява Нетаньягу пролунала через два дні після того, як Сполучені Штати та багато країн з переважно мусульманським населенням підтримали проєкт резолюції ООН. Цей проєкт стосувався мирного плану президента Дональда Трампа щодо сектора Гази і містив положення про те, що процес «відкриває шлях до створення Палестинської держави».

План Трампа передбачає, що у разі проведення необхідних реформ у Палестинській адміністрації «можуть нарешті скластися умови для надійного шляху до самовизначення та державності Палестини, що, на нашу думку, є прагненням палестинського народу».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази. 

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. 

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Guardian: Ізраїль блокує доставку гуманітарної допомоги в Газу
The Guardian: Ізраїль блокує доставку гуманітарної допомоги в Газу
Вчора, 05:31
Прем’єру- міністру Норвегії відмовили у візиті до Ізраїлю
Ізраїль відмовив у візиті прем'єр-міністру Норвегії
14 листопада, 13:15
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
В Ізраїлі підтримано законопроєкт про смертну кару для терористів
11 листопада, 03:18
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу
Туреччина видала ордери на арешт Нетаньягу та ще 36 ізраїльських чиновників
8 листопада, 06:29
Ізраїль оголосив кордон з Єгиптом військовою зоною
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
6 листопада, 15:57
Стамбул стане майданчиком для переговорів щодо перемир’я в Газі
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир’я в Газі – Reuters
3 листопада, 14:01
Ізраїльтяни – не збираються бути цапом-відбувайлом
No Jews – No News. Кожен, хто цікавиться Ізраїлем, має це зрозуміти Авторська стаття
27 жовтня, 12:00
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
21 жовтня, 01:50
Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
19 жовтня, 15:58

Політика

Орбан назвав підтримку України божевіллям та заявив про відсутність шансів на перемогу
Орбан назвав підтримку України божевіллям та заявив про відсутність шансів на перемогу
США відправили найбільший авіаносець до Карибського моря
США відправили найбільший авіаносець до Карибського моря
Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території
Нетаньягу заявив, що Ізраїль проти створення Палестинської держави на будь-якій території
Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios
Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios
Віцеканцлер Німеччини під час візиту до Китаю обговорить війну в Україні
Віцеканцлер Німеччини під час візиту до Китаю обговорить війну в Україні
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua