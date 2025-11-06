Головна Світ Політика
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
Ізраїль оголосив кордон з Єгиптом військовою зоною
фото: ЕРА

Після наради з безпековими структурами Ізраїль запровадив нові правила застосування зброї біля кордону з Єгиптом

Ізраїль оголосив територію поблизу кордону з Єгиптом закритою військовою зоною. Таке рішення ухвалено через зростання загрози атак і контрабанди зброї за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал 13TV.

Рішення було ухвалене після термінової наради, яку провів міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Причиною стала зростаюча загроза з боку безпілотників і збільшення випадків контрабанди зброї.

«Ми оголошуємо війну – будь-хто, хто проникне на заборонену територію, постраждає», – заявив Кац.

Міністр також підтримав позицію керівника Служби безпеки Давида Зіні щодо необхідності визнати контрабанду озброєнь за допомогою дронів терористичною діяльністю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримає оновлені правила застосування зброї, які дозволяють уражати будь-які несанкціоновані об’єкти, що потрапляють у закриту зону, а також операторів безпілотників і контрабандистів.

Крім того, Міністерство оборони спільно з ВПС Ізраїлю працює над створенням технологічних рішень для посилення контролю за дронами. Рада національної безпеки готує зміни до законодавства, які стосуватимуться ліцензування, купівлі та технічного обслуговування безпілотників.

Нагадаємо, що ізраїльські депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження уряду над телевізійними, радійними та онлайн-медіа. Документ, ініційований міністром зв’язку Шломо Караї, передбачає створення нового регулятора, більшість членів якого призначатиме уряд. Згідно з пропозицією, усі медіа мають обов’язково реєструватися в новому органі. 

«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Новообраний мер Нью-Йорка cтворив перехідну команду, до якої увійшли тільки жінки
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію

