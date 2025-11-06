«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом

Після наради з безпековими структурами Ізраїль запровадив нові правила застосування зброї біля кордону з Єгиптом

Ізраїль оголосив територію поблизу кордону з Єгиптом закритою військовою зоною. Таке рішення ухвалено через зростання загрози атак і контрабанди зброї за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал 13TV.

Рішення було ухвалене після термінової наради, яку провів міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Причиною стала зростаюча загроза з боку безпілотників і збільшення випадків контрабанди зброї.

«Ми оголошуємо війну – будь-хто, хто проникне на заборонену територію, постраждає», – заявив Кац.

Міністр також підтримав позицію керівника Служби безпеки Давида Зіні щодо необхідності визнати контрабанду озброєнь за допомогою дронів терористичною діяльністю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримає оновлені правила застосування зброї, які дозволяють уражати будь-які несанкціоновані об’єкти, що потрапляють у закриту зону, а також операторів безпілотників і контрабандистів.

Крім того, Міністерство оборони спільно з ВПС Ізраїлю працює над створенням технологічних рішень для посилення контролю за дронами. Рада національної безпеки готує зміни до законодавства, які стосуватимуться ліцензування, купівлі та технічного обслуговування безпілотників.

