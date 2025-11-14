Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення

Ізраїльтянку ув'язнили за відмову прийняти єврейське розлучення

Тель-авівський рабинський суд засудив жінку до ув'язнення за те, що вона кілька років відхиляла всі спроби розірвання шлюбу. Про це пише «Главком» із посиланням на Ynet.

Рабинський суд Тель-Авіва ухвалив надзвичайно рідкісне рішення, засудивши жінку з центрального Ізраїлю до 30 днів ув'язнення за відмову прийняти гет (традиційний єврейський документ про розлучення) від її чоловіка. Це лише другий випадок в історії Ізраїлю, коли подібна санкція застосовується до жінки.

За єврейським законом (галахою), розлучення вважається дійсним лише за умови добровільної згоди обох сторін. Якщо суд визнає, що шлюб не підлягає відновленню, і вимагає оформлення гету, він може застосовувати різні санкції до сторони, що відмовляється співпрацювати.

Зазвичай такі заходи, як заборона на виїзд, арешт активів та публічне осудження, спрямовані проти чоловіків, які утримують гет, фактично роблячи своїх дружин агунот (прикутими до шлюбу) і не даючи їм можливості повторно вийти заміж за релігійним законом.

Наразі в Ізраїлі десять чоловіків відбувають тюремні терміни за відмову надати гет.

Ув'язнення є крайнім заходом. Цей випадок став лише другим в історії Ізраїлю, коли жінка була ув'язнена за відмову прийняти документ про розлучення. Перший такий випадок стався у 2022 році.

Рабинський суд Тель-Авіва повідомив, що ухвалив вирок після кількох років безуспішних спроб переконати жінку. Суд зазначає, що жінка ігнорувала судові ухвали, не з'являлася на слуханнях протягом чотирьох років та ухилялася від контактів, попри зусилля поліції доставити їй документ додому.

Головний ашкеназький рабин Ізраїлю та президент системи рабинських судів Рабин Давид Лау видав ордер на арешт жінки. Суд також попередив, що термін ув'язнення може бути продовжений, якщо вона й надалі відмовлятиметься прийняти гет.

