В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів

Законопроєкт про смертну кару для терористів буде передано до комітету для підготовки до другого та третього читань

Парламент Ізраїлю, Кнесет, підтримав в першому читанні урядовий законопроєкт про запровадження смертної кари для осіб, засуджених за вбивство ізраїльтян з націоналістичних мотивів. За документ проголосували 39 депутатів, проти – 16. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Законопроєкт передбачає:

Обов'язкове призначення смертної кари за вбивство ізраїльського громадянина, скоєне з націоналістичних мотивів;

Дозвіл військовим судам на Західному березі річки Йордан ухвалювати такі вироки простою більшістю голосів (замість необхідності одностайного рішення);

Скасування можливості для військових командирів пом'якшувати винесений вирок.

Закон спрямований проти злочинів, вчинених «з расистських мотивів» та «з метою завдання шкоди Державі Ізраїль і відродженню єврейського народу на її землі». Це викликало критику, оскільки опоненти вважають, що норма може застосовуватися вибірково, переважно проти арабів, а не проти єврейських екстремістів.

Ініціаторка законопроєкту Лімор Сон Хар-Мелех назвала голосування історичним кроком до справжньої справедливості та посилення стримування терору.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір після ухвалення документа в першому читанні почав роздавати депутатам у залі пахлаву. Цей жест мав символічний підтекст, оскільки палестинці часто роздають ці солодощі, святкуючи напади на ізраїльтян. Таким чином, Бен Гвір продемонстрував дзеркальну відповідь на тероризм.

«Ті, хто вбивав, ґвалтував і викрадав наших синів і дочок, не заслуговують бачити світло дня. Їхнім вироком має бути смертна кара», – заявив міністр.

Більшість опозиції проігнорувала голосування. Однак фракція «Ісраель Бейтену» підтримала документ. Лідер фракції Авігдор Ліберман заявив: «Терорист має померти – на полі бою або в суді».

Законопроєкт тепер буде передано до комітету для підготовки до другого та третього читань. У разі остаточного ухвалення, це стане першим механізмом застосування смертної кари щодо засуджених за теракти в історії Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів під час збору оливок на Західному березі.

Двоє співробітників Reuters – журналістка та супроводжуючий радник з питань безпеки – були серед тих, хто постраждав під час нападу чоловіків, які били палицями та кидали великі камені, в районі поблизу палестинського села Бейта.

До слова, ізраїльські депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження уряду над телевізійними, радійними та онлайн-медіа. Документ, ініційований міністром зв’язку Шломо Караї, передбачає створення нового регулятора, більшість членів якого призначатиме уряд.

Уряд Ізраїлю просуває закон, який може суттєво збільшити його вплив на засоби масової інформації. Законопроєкт, який має пройти ще два голосування у парламенті, передбачає створення єдиного органу регулювання мовлення. Цей регулятор контролюватиме телеканали, радіостанції, стримінгові сервіси та новинні сайти.