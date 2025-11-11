Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про смертну кару для терористів буде передано до комітету для підготовки до другого та третього читань

Парламент Ізраїлю, Кнесет, підтримав в першому читанні урядовий законопроєкт про запровадження смертної кари для осіб, засуджених за вбивство ізраїльтян з націоналістичних мотивів. За документ проголосували 39 депутатів, проти – 16. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Законопроєкт передбачає:

  • Обов'язкове призначення смертної кари за вбивство ізраїльського громадянина, скоєне з націоналістичних мотивів;
  • Дозвіл військовим судам на Західному березі річки Йордан ухвалювати такі вироки простою більшістю голосів (замість необхідності одностайного рішення);
  • Скасування можливості для військових командирів пом'якшувати винесений вирок.

Закон спрямований проти злочинів, вчинених «з расистських мотивів» та «з метою завдання шкоди Державі Ізраїль і відродженню єврейського народу на її землі». Це викликало критику, оскільки опоненти вважають, що норма може застосовуватися вибірково, переважно проти арабів, а не проти єврейських екстремістів.

Ініціаторка законопроєкту Лімор Сон Хар-Мелех назвала голосування історичним кроком до справжньої справедливості та посилення стримування терору.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір після ухвалення документа в першому читанні почав роздавати депутатам у залі пахлаву. Цей жест мав символічний підтекст, оскільки палестинці часто роздають ці солодощі, святкуючи напади на ізраїльтян. Таким чином, Бен Гвір продемонстрував дзеркальну відповідь на тероризм.

«Ті, хто вбивав, ґвалтував і викрадав наших синів і дочок, не заслуговують бачити світло дня. Їхнім вироком має бути смертна кара», – заявив міністр.

Більшість опозиції проігнорувала голосування. Однак фракція «Ісраель Бейтену» підтримала документ. Лідер фракції Авігдор Ліберман заявив: «Терорист має померти – на полі бою або в суді».

Законопроєкт тепер буде передано до комітету для підготовки до другого та третього читань. У разі остаточного ухвалення, це стане першим механізмом застосування смертної кари щодо засуджених за теракти в історії Ізраїлю.

Як повідомлялося, ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів під час збору оливок на Західному березі. 

Двоє співробітників Reuters – журналістка та супроводжуючий радник з питань безпеки – були серед тих, хто постраждав під час нападу чоловіків, які били палицями та кидали великі камені, в районі поблизу палестинського села Бейта.

До слова, ізраїльські депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який розширює повноваження уряду над телевізійними, радійними та онлайн-медіа. Документ, ініційований міністром зв’язку Шломо Караї, передбачає створення нового регулятора, більшість членів якого призначатиме уряд. 

Уряд Ізраїлю просуває закон, який може суттєво збільшити його вплив на засоби масової інформації. Законопроєкт, який має пройти ще два голосування у парламенті, передбачає створення єдиного органу регулювання мовлення. Цей регулятор контролюватиме телеканали, радіостанції, стримінгові сервіси та новинні сайти.

Теги: Ізраїль тероризм смертна кара законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
13 жовтня, 03:15
Депутати вважають, що заборона нікотинових виробів для орального застосування допоможе захистити українців
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок
13 жовтня, 21:38
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн
Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції проти Росії
17 жовтня, 01:32
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Максим Харкін народився у Донецьку
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України
14 жовтня, 06:42
В Україні змінюють правила мобілізації
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
1 листопада, 05:29
Кім Чен Ин заборонив туристам та гідам у КНДР вживати іноземні вирази
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
5 листопада, 21:55
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу
Туреччина видала ордери на арешт Нетаньягу та ще 36 ізраїльських чиновників
8 листопада, 06:29

Політика

Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time
Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time
В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів
В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів
Путін роздратований «дипломатичним безладом» Лаврова на переговорах – The Guardian
Путін роздратований «дипломатичним безладом» Лаврова на переговорах – The Guardian
Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США
Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США
Трамп знизить мита на імпорт з Індії за скорочення закупівель російської нафти
Трамп знизить мита на імпорт з Індії за скорочення закупівель російської нафти
Трамп може отримати доступ до цінних металів, якщо зупинить війну в Конго – Bloomberg
Трамп може отримати доступ до цінних металів, якщо зупинить війну в Конго – Bloomberg

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua