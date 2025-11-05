Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
Зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві
скриншот відео з соцмереж

Київський ТЦК та СП закликав громадськість та медіа «бути неупередженими та перевіряти інформацію на достовірність» 

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагував на інформацію та відео, що поширюються у мережі, про нібито неправомірну мобілізацію вчителя в столиці. Про це йдеться в офіційному повідомленні Київського міського ТЦК та СП, інфлормує «Главком».

У Київському міському ТЦК прокоментували відео про нібито мобілізацію вчителя на очах у учнів та пояснили деталі інциденту.

«Після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину було роз’яснено необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки, після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення», – йдеться в дописі.

Київський ТЦК та СП закликав громадськість та медіа «бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень».

Заява Київського ТЦК та СП
Заява Київського ТЦК та СП
скриншот

Нагадаємо, зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві. Інцидент начебто стався біля однієї з шкіл на Подолі.

До слова, Київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тимчасово припинив роботу збірного пункту на ДВРЗ. За словами депутата, рішення було ухвалене до окремого розпорядження через розосередження особового складу та організацію роботи збірного пункту в новому форматі. За словами Федієнка, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня всіх військових із цього пункту перевели до частин за межами столиці. Також зазначається, що рішення про розформування було прийнято враховуючи «резонанс щодо Київського міського ТЦК та СП (Київ) Зрошувальна, 17а, ДВРЗ».

 

Читайте також:

Теги: скандал відео мобілізація ТЦК Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жилюк: розумієте, я взагалі думав, що всім пофігу. Максимум хтось скаже: «Ну, ідіот, ну, психанув»
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
7 жовтня, 18:50
Окупанти атакували енергооб'єкти Чернігівщини
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч
20 жовтня, 05:59
Парламент 21 жовтня вкотре продовжить термін дії воєнного стану та мобілізації
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
20 жовтня, 10:43
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02
Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії
У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці
8 жовтня, 17:33
Цуценя вижило після спроби втоплення
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
14 жовтня, 14:43
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
30 жовтня, 07:06
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
31 жовтня, 10:34
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59

Новини

Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
Частина Броварів залишилася без опалення: коли буде відновлено подачу тепла
Частина Броварів залишилася без опалення: коли буде відновлено подачу тепла
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua