Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагував на інформацію та відео, що поширюються у мережі, про нібито неправомірну мобілізацію вчителя в столиці. Про це йдеться в офіційному повідомленні Київського міського ТЦК та СП, інфлормує «Главком».

У Київському міському ТЦК прокоментували відео про нібито мобілізацію вчителя на очах у учнів та пояснили деталі інциденту.

«Після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину було роз’яснено необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки, після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення», – йдеться в дописі.

Київський ТЦК та СП закликав громадськість та медіа «бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень».

Заява Київського ТЦК та СП скриншот

Нагадаємо, зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві. Інцидент начебто стався біля однієї з шкіл на Подолі.

До слова, Київський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тимчасово припинив роботу збірного пункту на ДВРЗ. За словами депутата, рішення було ухвалене до окремого розпорядження через розосередження особового складу та організацію роботи збірного пункту в новому форматі. За словами Федієнка, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня всіх військових із цього пункту перевели до частин за межами столиці. Також зазначається, що рішення про розформування було прийнято враховуючи «резонанс щодо Київського міського ТЦК та СП (Київ) Зрошувальна, 17а, ДВРЗ».