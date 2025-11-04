Головна Світ Соціум
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців
фото з відкритих джерел

Впровадження цієї системи може зайняти від дев'яти до дванадцяти місяців

Ірландія вирішила обмежити термін перебування новоприбулих з України в державному житлі до 30 днів. Раніше ці особи мали право на проживання в державних приміщеннях протягом 90 днів. Це рішення було ухвалено підкомітетом Кабінету Міністрів Ірландії, як повідомляє RTE, пише «Главком».

Згідно з новими змінами, відтепер новоприбулі з України, які потребують тимчасового захисту, матимуть можливість залишатися в державному житлі лише протягом місяця. Це пов'язано з тим, що потужності для надання житла наближаються до свого максимуму. З лютого 2022 року Ірландія прийняла понад 120 тис. українців, і в країні наразі перебуває близько 83 тис. осіб.

Також було досягнуто попередньої домовленості про те, що шукачі притулку, які працюють, повинні будуть робити фінансові внески на покриття витрат на проживання. 

Міністр юстиції Джим О'Каллаган підтримав це рішення, зазначивши, що такі внески є «доцільними», але уточнив, що деталі впровадження ще потребують обговорення. Зазначалося, що впровадження цієї системи може зайняти від дев'яти до дванадцяти місяців.

Однак керівник організації Doras Джон Леннон висловив стурбованість з приводу скорочення часу перебування українців у державному житлі до 30 днів. Він зазначив, що це може призвести до безпритульності для багатьох українців, адже 90 днів – це мінімальний час, необхідний для організації подальшого проживання.

Також деякі політики, зокрема Метт Карті, представник партії Шинн Фейн, висловили свою критику щодо цієї ініціативи, зазначивши, що уряд недостатньо активно вирішує проблеми в системі розміщення біженців, попри обіцянки.

До слова, посол України в Ірландії Лариса Герасько в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що Ірландія минулого року витратила майже 2 млрд євро на утримання українських біженців, додаючи, що влада країни значно зменшила розмір допомоги на житло.

