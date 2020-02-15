Національний відбір на Євробачення: Тіну Кароль звинуватили у підсуджуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Притула натякнув, що оцінки Тіни Кароль дуже відрізняються від оцінок інших членів журі

Ведучий відбору Сергій Притула звинуватив одного із суддів нацвідбору на Євробачення-2020 відому співачку Тіну Кароль у тому, що вона виставила найвищі бали артистам, які раніше з нею співпрацювали в проектах каналу «1 + 1».

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Під час оголошення результатів голосування суддів, Притула звернув увагу, що найвищі бали Тіна Кароль дала Хайяту і Давиду Аксельроду.

Нагадаємо, Тіна Кароль кілька разів брала участь в проектах Олени Мозгової, дружини Девіда Аксельрода (Володимира Ткаченка). Саме на це міг натякати Сергій Притула, який звернув увагу на те, що оцінки Тіни Кароль дуже відрізняються від оцінок інших членів журі, Андрія Данилка та Віталія Дроздова.

«Я не звинувачую у корупційних схемах, але це виглядало дуже дивно», - зауважив Притула.

Кароль відповіла, що розсудить всіх глядач.

Нагадаємо, пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

У суботу ввечері, 8 лютого, завершився перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020».

Згідно з результатами першого Нацвідбору у фінал пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.

Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

Перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.