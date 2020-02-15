Євробачення 2020: визначилися всі фіналісти нацвідбору



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Сьогодні у фінал пройшли ще троє учасників

Фінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 22 лютого

У суботу, 15 лютого, відбувся другий півфінал національного відбору на вокальний конкурс Євробачення-2020.

Журі національного відбору – шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор «Хіт FM» Віталій Дроздов.

Незмінний ведучий нацвідбору – шоумен Сергій Притула.

Оцінки суддів розподілилися наступним чином: GARNA - 1 бал, Сашко Порядинський — 2, Fo Sho — 3, Еліна Іващенко — 4, MOONZOO feat. FMF Sure — 5, Девід Аксельрод — 6, Khayat — 7, Tvorchi — 8.

Фіналіст визначився за підсумками глядацького голосування. Згідно з правилами конкурсу, саме голоси глядачів вважаються пріоритетними.

За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) у фінал пройшли троє учасників: