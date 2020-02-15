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Розсилка
Сьогодні у фінал пройшли ще троє учасників
У суботу, 15 лютого, відбувся другий півфінал національного відбору на вокальний конкурс Євробачення-2020.
Журі національного відбору – шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор «Хіт FM» Віталій Дроздов.
Незмінний ведучий нацвідбору – шоумен Сергій Притула.
Оцінки суддів розподілилися наступним чином: GARNA - 1 бал, Сашко Порядинський — 2, Fo Sho — 3, Еліна Іващенко — 4, MOONZOO feat. FMF Sure — 5, Девід Аксельрод — 6, Khayat — 7, Tvorchi — 8.
Фіналіст визначився за підсумками глядацького голосування. Згідно з правилами конкурсу, саме голоси глядачів вважаються пріоритетними.
За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) у фінал пройшли троє учасників:
KHAYAT – Call For Love
David Axelrod – HORIZON
TVORCHI – Bonfire
Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.
Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.
Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).