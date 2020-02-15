KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.

Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).