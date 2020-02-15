Євробачення 2020: порядок виступів конкурсантів у фіналі Нацвідбору
Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 22 лютого
У суботу, 15 лютого, пройшов другий півфінал нацвідбору від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020. У результаті двох півфіналів стали відомі шість фіналістів.
Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.
Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.
Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:
1. KRUTЬ
2. Jerry Heil
3. Go_A
4. David Axelrod
5. Khayat
6.Tvorchi.
Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі.
Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.
Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.
Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).