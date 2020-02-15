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    Євробачення 2020: порядок виступів конкурсантів у фіналі Нацвідбору

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    Євробачення 2020: порядок виступів конкурсантів у фіналі Нацвідбору

    Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 22 лютого

    У суботу, 15 лютого, пройшов другий півфінал нацвідбору від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020. У результаті двох півфіналів стали відомі шість фіналістів.

    Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.

    Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.

    Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:

    1. KRUTЬ

    2. Jerry Heil

    3. Go_A

    4. David Axelrod

    5. Khayat 

    6.Tvorchi.

    Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі. 

    Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

    Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.

    Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Євробачення конкурс Нідерланди жеребкування
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