Євробачення 2020: порядок виступів конкурсантів у фіналі Нацвідбору



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Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 22 лютого

У суботу, 15 лютого, пройшов другий півфінал нацвідбору від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020. У результаті двох півфіналів стали відомі шість фіналістів.

Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.

Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.

Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:

1. KRUTЬ

2. Jerry Heil

3. Go_A

4. David Axelrod

5. Khayat

6.Tvorchi.

Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі.

Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

Учасники виступатимуть 22 лютого. Тоді й визначиться представник України на пісенному конкурсі.

Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).