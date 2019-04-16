Європарламент схвалив закон, який захищає інформаторів



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Європарламент

Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників

Європейський парламент у вівторок проголосував за законопроект, який допоможе захистити інформаторів, що повідомляють дані про корупцію чи інші зловживання.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Законодавство було схвалене 591 голосом «за», 29 голосами «проти», 33 депутати утрималися.

Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників.

Також нове законодавство гарантує інформаторам високий рівень правового захисту від переслідувань і зобов'язує національні правоохоронні органи країн ЄС адекватно інформувати широку громадськість про те, як поводитися з такими людьми.

Закон захищає інформаторів від звільнення, пониження в посаді та інших форм покарання.

Це вперше викривачі зловживань отримали захист у межах всього Європейського союзу.

Наступним кроком стане схвалення нових правил міністрами ЄС. Держави-члени матимуть два роки, щоб імплементувати законодавство.