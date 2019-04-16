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    Європарламент схвалив закон, який захищає інформаторів

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    Європарламент&nbsp; - Європарламент схвалив закон, який захищає інформаторів
    Європарламент 

    Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників

    Європейський парламент у вівторок проголосував за законопроект, який допоможе захистити інформаторів, що повідомляють дані про корупцію чи інші зловживання.

    Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

    Законодавство було схвалене 591 голосом «за», 29 голосами «проти», 33 депутати утрималися.

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    Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників.

    Також нове законодавство гарантує інформаторам високий рівень правового захисту від переслідувань і зобов'язує національні правоохоронні органи країн ЄС адекватно інформувати широку громадськість про те, як поводитися з такими людьми.

    Закон захищає інформаторів від звільнення, пониження в посаді та інших форм покарання.

    Це вперше викривачі зловживань отримали захист у межах всього Європейського союзу.

    Наступним кроком стане схвалення нових правил міністрами ЄС. Держави-члени матимуть два роки, щоб імплементувати законодавство.

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