Європарламент схвалив закон, який захищає інформаторів
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Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників
Європейський парламент у вівторок проголосував за законопроект, який допоможе захистити інформаторів, що повідомляють дані про корупцію чи інші зловживання.
Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.
Законодавство було схвалене 591 голосом «за», 29 голосами «проти», 33 депутати утрималися.
Нові правила передбачають створення безпечних каналів інформування в організаціях - приватних або адміністративних, що нараховують понад 50 працівників.
Також нове законодавство гарантує інформаторам високий рівень правового захисту від переслідувань і зобов'язує національні правоохоронні органи країн ЄС адекватно інформувати широку громадськість про те, як поводитися з такими людьми.
Закон захищає інформаторів від звільнення, пониження в посаді та інших форм покарання.
Це вперше викривачі зловживань отримали захист у межах всього Європейського союзу.
Наступним кроком стане схвалення нових правил міністрами ЄС. Держави-члени матимуть два роки, щоб імплементувати законодавство.