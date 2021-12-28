Канадський інвестор згорнув свої інвестиції через конфлікт із Коломойським

«Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі», – сказав голова компанії

Канадська компанія Tiu демонтувала обладнання своєї сонячної електростанції у Нікополі через конфлікт з Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського. Про це повідомив гендиректор Tiu Canada Майкл Юркович, інформує «Голос Америки».

«Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти», – сказав голова компанії.

Юркович нагадав, що сам президент України Володимир Зеленський надавав Tiu персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

«Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей – через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили: ми переїдемо, так буде краще», – додав керівник компанії.

Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту.

Однак, за словами Юрковича, насправді цей ремонт ніхто не веде, а власники заводу вимагали продати сонячну електростанцію за безцінь.

«Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші закордонні інвестори, люди в діаспорі повинні визнати, що це ситуація, яка зачіпає не тільки Tiu, вона зачіпає багато бізнесів і стає все гіршою. І ми не хочемо більше грати в цю гру», – додав Юркович.

Своєю чергою Нікопольський феросплавний завод стверджує, що канадські інвестори не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. Однак бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький зазначає, що два роки більш ніж достатньо для ремонту мереж.

«Сподіваюсь, що вони продовжать боротися за свої права. Бо я вважаю неприйнятним те, що компанія, яка продукує електроенергію, залишається відключеною від мереж, і ця ситуація триває вже два роки. Навіть якщо причина в необхідності ремонту, то це не може тривати так довго», – сказав Свенчицький.

Раніше повідомлялося, що Коломойський намагається уникнути відповідальності за відключення сонячної станції Tiu Canada.