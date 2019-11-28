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    Європейська рада офіційно затвердила склад нової Єврокомісії

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    Нова&nbsp;<span>очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн</span> - Європейська рада офіційно затвердила склад нової Єврокомісії
    Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

    Президентом Єврокомісії буде Урсула фон дер Ляєн, а високим представником з питань зовнішньої політики і безпеки – Жозеп Боррель

    У четвер, 28 листопада, Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.

    Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

    «Європейська рада сьогодні за письмовою процедурою затвердила нову Єврокомісію, яка буде виконувати свої обов’язки з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року» - йдеться у повідомленні.

    У постанові Євроради зазначено, що головою комісії призначається Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки - Жозеп Боррель (Іспанія), який одночасно буде одним із заступників голови Європейської комісії.

    Крім того, членами Європейської комісії призначені:

    • Тьєррі Бретон (Франція),
    • Гелена Даллі (Мальта),
    • Валдіс Домбровскіс (Латвія),
    • Еліза Ферейра (Португалія),
    • Марія Габріель (Болгарія),
    • Паоло Гентілоні (Італія),
    • Йоганнес Ган (Австрія),
    • Філ Хоган (Ірландія),
    • Ільва Йогансон (Швеція),
    • Вера Юрова (Чехія),
    • Стелла Кіріакідес (Кіпр),
    • Янес Ленарчич (Словенія),
    • Дідьє Рейндерс (Бельгія),
    • Маргаритіс Шинас (Греція),
    • Ніколас Шміт (Люксембург),
    • Марош Шефчович (Словаччина),
    • Кадрі Сімсон (Естонія),                      
    • Віргініюс Шінкевічюс (Литва),
    • Дубравка Шуіца (Хорватія),
    • Франс Тіммерманс (Нідерланди),
    • Ютта Юрпілайнен (Фінляндія),
    • Адіна Велян (Румунія),
    • Олівер Варгеї (Угорщина),
    • Маргрет Вестагер (Данія),
    • Януш Войцеховський (Польща).

    Напередодні, склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.

    Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.

    ЄС Німеччина Єврокомісія Європарламент Урсула фон дер Ляєн
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