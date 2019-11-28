Європейська рада офіційно затвердила склад нової Єврокомісії



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Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентом Єврокомісії буде Урсула фон дер Ляєн, а високим представником з питань зовнішньої політики і безпеки – Жозеп Боррель

У четвер, 28 листопада, Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Європейська рада сьогодні за письмовою процедурою затвердила нову Єврокомісію, яка буде виконувати свої обов’язки з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року» - йдеться у повідомленні.

У постанові Євроради зазначено, що головою комісії призначається Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки - Жозеп Боррель (Іспанія), який одночасно буде одним із заступників голови Європейської комісії.

Крім того, членами Європейської комісії призначені:

Тьєррі Бретон (Франція),

Гелена Даллі (Мальта),

Валдіс Домбровскіс (Латвія),

Еліза Ферейра (Португалія),

Марія Габріель (Болгарія),

Паоло Гентілоні (Італія),

Йоганнес Ган (Австрія),

Філ Хоган (Ірландія),

Ільва Йогансон (Швеція),

Вера Юрова (Чехія),

Стелла Кіріакідес (Кіпр),

Янес Ленарчич (Словенія),

Дідьє Рейндерс (Бельгія),

Маргаритіс Шинас (Греція),

Ніколас Шміт (Люксембург),

Марош Шефчович (Словаччина),

Кадрі Сімсон (Естонія),

Віргініюс Шінкевічюс (Литва),

Дубравка Шуіца (Хорватія),

Франс Тіммерманс (Нідерланди),

Ютта Юрпілайнен (Фінляндія),

Адіна Велян (Румунія),

Олівер Варгеї (Угорщина),

Маргрет Вестагер (Данія),

Януш Войцеховський (Польща).

Напередодні, склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.

Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.