Європейська рада офіційно затвердила склад нової Єврокомісії
Президентом Єврокомісії буде Урсула фон дер Ляєн, а високим представником з питань зовнішньої політики і безпеки – Жозеп Боррель
У четвер, 28 листопада, Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.
Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.
«Європейська рада сьогодні за письмовою процедурою затвердила нову Єврокомісію, яка буде виконувати свої обов’язки з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року» - йдеться у повідомленні.
У постанові Євроради зазначено, що головою комісії призначається Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки - Жозеп Боррель (Іспанія), який одночасно буде одним із заступників голови Європейської комісії.
Крім того, членами Європейської комісії призначені:
- Тьєррі Бретон (Франція),
- Гелена Даллі (Мальта),
- Валдіс Домбровскіс (Латвія),
- Еліза Ферейра (Португалія),
- Марія Габріель (Болгарія),
- Паоло Гентілоні (Італія),
- Йоганнес Ган (Австрія),
- Філ Хоган (Ірландія),
- Ільва Йогансон (Швеція),
- Вера Юрова (Чехія),
- Стелла Кіріакідес (Кіпр),
- Янес Ленарчич (Словенія),
- Дідьє Рейндерс (Бельгія),
- Маргаритіс Шинас (Греція),
- Ніколас Шміт (Люксембург),
- Марош Шефчович (Словаччина),
- Кадрі Сімсон (Естонія),
- Віргініюс Шінкевічюс (Литва),
- Дубравка Шуіца (Хорватія),
- Франс Тіммерманс (Нідерланди),
- Ютта Юрпілайнен (Фінляндія),
- Адіна Велян (Румунія),
- Олівер Варгеї (Угорщина),
- Маргрет Вестагер (Данія),
- Януш Войцеховський (Польща).
Напередодні, склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.
Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.