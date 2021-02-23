НАЗК викликає чотирьох керівників політичних партій для надання пояснень

У НАЗК зазначили, що викликали політиків для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності

НАЗК протягом поточного тижня запрошує шістьох осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законів України

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило чотирьох керівників політичних партій та розпорядників виборчих фондів для надання пояснень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом поточного тижня (з 22 по 26 лютого 2021 року) запрошує шістьох осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, НАЗК запросило:

Олега Бриндака («Довіряй ділам»);

Миколу Габера («Патріотична партія України»);

Олександра Клименка («Українська Народна Партія»);

Олександра Янчука («Нова політика).

До НАЗК через можливі порушення порядку подання фінансової звітності запрошуються розпорядники виборчих фондів:

Олександр Сердюк (виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);

Юлія Савченко (виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Новгородівки Донецької області Савченко Юлії Андріївни).

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень дев’ятьох керівників політичних партій і трьох розпорядників виборчих фондів.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також у НАЗК розповіли, як працюватиме портал для повідомлень про хабарі.

Нагадаємо, в Нацагентстві з питань запобігання корупції назвали кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році.