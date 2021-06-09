В Україні спростили оформлення оренди водних об’єктів: що змінилося

Орендар повинен здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта

Новий типовий договір спрощує процедуру оформлення оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом

Кабінет міністрів затвердив типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Відповідна урядова постанова № 572 від 2 червня 2021 року набрала чинності 8 червня.

Прийняте рішення дає можливість одночасно оформити оренду штучної водойми – ставка чи водосховища, земельної ділянки під водоймою та під прибережною захисною смугою чи гідротехнічною спорудою, повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Типовий договір спрощує процедуру оформлення. Прогнозується, що це збільшить кількість орендарів та надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів.

Рішенням передбачено:

укладатиметься один договір замість двох – на штучну водойму, земельну ділянку під водоймою та під прибережною захисною смугою чи гідротехнічною спорудою;

типовий договір враховує інтереси інших водокористувачів, які здійснюють спецводокористування, та забороняє орендарям перешкоджати їхній діяльності;

орендар повинен здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта та дотримуватися встановлених режимів роботи.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке відкриває двері для впровадження сталих підходів у водну політику України.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом в Україні відбудеться комплексний аудит всіх водних ресурсів.

Тим часом, за останні двадцять років із карти України безслідно зникло більше ніж десять тисяч малих річок. На думку експертів Національної екологічної ради, нашій державі терміново необхідно переглянути своє ставлення до вітчизняних водних ресурсів. Вода повинна споживатися раціонально, а охороняти її потрібно дбайливо.