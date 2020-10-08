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    Місцеві вибори в Україні

    Кременчуцька ТВК зареєструвала список «ЄС» на вибори до міської ради

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    Кременчуцька ТВК зареєструвала список &laquo;ЄС&raquo; на вибори до міської ради - Кременчуцька ТВК зареєструвала список «ЄС» на вибори до міської ради
    Кременчуцька ТВК зареєструвала список «ЄС» на вибори до міської ради

    29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від «ЄС»

    Територіальна виборча комісія зареєструвала список кандидатів «Європейської солідарності»на виборах до міської ради у Кременчуці.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат від фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

    «Кременчуцька ТВК нарешті після звернення Європейської Солідарності до ЦВК та поліції зареєструвала щойно наш список до Кременчуцької міської ради», – йдеться у дописі.

    Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

    2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.

    6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

    7 жовтня Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду.

    8 жовтня «Європейська Солідарність» звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці через грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії і зареєструвати кандидатів від «ЄС». 

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