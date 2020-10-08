Кременчуцька ТВК зареєструвала список «ЄС» на вибори до міської ради
29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від «ЄС»Територіальна виборча комісія зареєструвала список кандидатів «Європейської солідарності»на виборах до міської ради у Кременчуці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат від фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.
«Кременчуцька ТВК нарешті після звернення Європейської Солідарності до ЦВК та поліції зареєструвала щойно наш список до Кременчуцької міської ради», – йдеться у дописі.
Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.
2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.
6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.
7 жовтня Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду.
8 жовтня «Європейська Солідарність» звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці через грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії і зареєструвати кандидатів від «ЄС».