Рада створила антикризову робочу групу щодо КСУ: список учасників

робочу групу з урегулювання кризи у КСУ

Денис Монастирський очолив робочу групу з урегулювання кризи у КСУ

Денис Монастирський очолив робочу групу з урегулювання кризи у КСУ

Робоча група, яка писатиме законопроєкти про е-декларування і КСУ, збереться уже завтра

Робоча група Верховної Ради, яка має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду, збереться на своє перше засідання уже завтра, 19 листопада.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Слуги народу».

«Ситуацію з Конституційним судом і відновленням е-декларування треба врегулювати якомога скоріше. Для цього у Верховній Раді утворили Робочу групу, яка напрацьовуватиме необхідні законопроекти. Вже завтра відбудеться її перше засідання», – зазначають у «Слузі народу».

Отже, 18 листопада у Верховній Раді створили робочу групу, яка має до 1 грудня напрацювати законопроекти щодо виходу з конституційної кризи.

Головою робочої групи став Денис Монастирський – голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат, представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря – заступник голови робочої групи. До складу групи також увійшли представники усіх фракцій та груп у Верховній Раді – Андрій Костін, Анастасія Радіна, Давид Арахамія, Микола Бабенко, Тарас Батенко, Сергій Власенко, Руслан Князевич, Антоніна Славицька та Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною, адже це була одна з головних вимог при його запровадженні.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроєкт, який передбачає повне оновлення КСУ. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

Президент Зеленський допустив розпуск Ради, якщо депутати, і перш за все «слуги народу» відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.