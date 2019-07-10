Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС



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Фото: facebook.com

Також ЄС очікує завершення будівництва нового сховища використаного ядерного палива

Європейський союз (ЄС) у середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні на сторінці представництва ЄС в Україні у Facebook.

Як повідомляється, постійний саркофаг на ЧАЕС було передано в експлуатацію українській стороні, тобто відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофагу, що був збудований відразу після аварії.

«ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофагу - нового безпечного конфайнменту, - що його збудовано на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в представництві зазначили, що очікують найскорішого завершення будівництва нового тимчасового сховища зберігання використаного ядерного палива.

«Це буде ще одним великим кроком для перетворення епіцентру трагічної аварії 1986 року на стабільне та екологічно безпечне місце», - наголосили в делегації ЄС.

Фото: facebook.com

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Чорнобильську зону 10 липня, зазначив у своєму Twitter, що вже підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання нової України.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створений «зелений коридор» для туристів і зняті передумови для корупції. Глава держави також підкреслив, що не буде більше «заборон знімати відео і інших подібних дурниць».

«Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, перетворимо Зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України - без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім», - заявив президент.

Нагадаємо, новий безпечний саркофаг повністю закрив перше укриття, побудоване над 4-м енергоблоком ЧАЕС в 1986 році. Конструкція покликана стримувати радіоактивне випромінювання в найближчі 100 років. Нове ізоляційне спорудження вартістю 1,5 мільярда євро будувалося дев’ять років: воно стало найбільшою наземної пересувної металоконструкцією в світі. Його розміри - 165 м в довжину, 260 м в ширину і 110 м у висоту. Для його виготовлення було використано понад 2 тис т високоякісного листа виробництва МК «Азовсталь» (входить до групи «Метінвест»).