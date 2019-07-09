У зоні ЧАЕС виявили збирачів ягід та іноземців-порушників (фото)



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У зоні ЧАЕС затримано четверо громадян Казахстану Фото: Нацполіція

Серед «екстремальних туристів» – п’ятеро громадян України та четверо громадян Казахстану

Днями поліцейські виявили дві групи сталкерів у м. Прип’ять та двох чоловіків, що займалися нелегальним збором ягід. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Серед «екстремальних туристів» – п’ятеро громадян України та четверо громадян Казахстану, які незаконно проникли в зону ЧАЕС.

Також, патрульні спільно з працівниками Нацгвардії та прикордонної служби у зоні відчуження виявили двох чоловіків, що займалися нелегальним збором ягід.

«Мешканець с. Олізарівка Іванківського р-ну Київської обл., який на даній території назбирав ягід чорниці приблизною вагою 15,5 кг, та мешканець с. Стара Марківка Поліського р-ну Київської обл. назбирав чорниці приблизною вагою 15 кг. Обидва порушники намагалися відправити ягоди за межі зони відчуження без відповідного дозволу та дозиметричного контролю», - розповіли в поліції.

У відношенні даних осіб складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відносно нелегальних збирачів ягід відкрито два кримінальних провадження за ст. 267-1 КК України «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки». Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Матеріали справ сталкерів направили до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. Також направлено матеріали до ДМС для скорочення терміну перебування громадянам Казахстану в Україні.