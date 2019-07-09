Зеленський подивиться у Чорнобилі на нову арку над зруйнованим четвертим реактором



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Всі туристичні об’єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі, а іноземні та українські туристи матимуть змогу відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні встановленим порядком - Управління держохорони

Під час візиту президента туристичні об'єкти у Чорнобильській 10-кілометровій зоні працюватимуть у звичайному режимі

Президент Володимир Зеленський 10 липня поїде до ДСП «Чорнобильська АЕС», де прийматимуть в експлуатацію нову арку над зруйнованим четвертим реактором.

Зазначається, що туристичні об'єкти у Чорнобильській 10-кілометровій зоні під час візиту президента працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше у Державному агентстві України з управління зоною відчуження та Управлінні державної охорони повідомили, що на час перебування президента на Чорнобильській АЕС 10-кілометрову зону відчуження перекриють.

Зазначається, що голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко з цього приводу заявив, що це зупинить туризм на цілий день і зашкодить репутації країни.

«Нас тільки вчора ввечері попередили, що в 10-кілометрову зону нас – тобто туристичні групи – не допустять через заходи безпеки. Завтра у зоні відчуження очікується більше 300 туристів-іноземців. Це середня цифра щоденних відвідувачів Чорнобиля», - сказав Ємельяненко.

Він додав, що Асоціація звернулася до профільних депутатів, які курують туризм, щоб вони провели перемовини щодо вирішення цієї ситуації в Адміністрації президента.

Прессекретар ДАЗВ Олена Ковальчук підтвердила, що на 10 липня запланована передача об’єкта НБК (новий безпечний конфайнмент) від підрядника до Чорнобильської станції, але відзначила, що якихось безпрецедентних заходів безпеки не заплановано.

«Буде президент, представники ЄБРР, Чорнобильського фонду «Укриття», представники Мінекології і звісно Держагентства з управління зоною відчуження. Будуть вживатися стандартні заходи безпеки, які вживаються під час візитів офіційних осіб. Але якогось надзвичайного обмеження не має бути», - сказала вона.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Управлінні держохорони.

«УДО у зв’язку з можливим візитом президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони не здійснює жодних обмежувальних заходів у десятикілометровій зоні. Завтра, як і у будь-який інший день, всі туристичні об’єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі, а іноземні та українські туристи матимуть змогу відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні встановленим порядком», - йдеться в повідомленні УДО у Facebook.