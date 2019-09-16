Євросоюз посилив правила контролю над експортом зброї



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Зміна «спільної позиції», яка діяла з 8 грудня 2008 року, пов'язана з низкою обставин і на рівні ЄС, і на міжнародному рівні та з появою нових зобов'язань у держав-членів

Європейський Союз посилив свої правила контролю над експортом зброї, а також має намір зміцнити взаємодію країн ЄС у сфері експорту військової техніки та технологій, ідеться в постанові Ради ЄС, ухваленій у понеділок.

У документі наголошується, що зміна «спільної позиції», яка діяла з 8 грудня 2008 року, пов'язана з «низкою обставин і на рівні ЄС, і на міжнародному рівні та з появою нових зобов'язань у держав-членів».

Зокрема, це набуття чинності Договору про торгівлю зброєю (АТТ) від 24 грудня 2014 року.

«Рада підтверджує, що військова техніка та технології мають продаватися відповідальним і підзвітним чином, - ідеться в комюніке. - Вона підтверджує своє зобов'язання сприяти співробітництву та зближенню в політиці держав-членів, спрямованій на запобігання експорту військової техніки та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій або міжнародної агресії, сприяти регіональній нестабільності».

Джерело: Інтерфакс-Україна