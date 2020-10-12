Євросоюз продовжив санкції проти Росії через справу Скрипалів



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У санкційний список входять 9 осіб – п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням «Новачка» в Солсбері

Санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року

Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції через застосування хімічної зброї, в тому числі у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Зазначається, що санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року.

У санкційний список входять 9 осіб – п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням «Новачка» в Солсбері.

«ЄС продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій через застосування хімічної зброї», – йдеться в заяві.

Також санкції введені відносно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.

Нагадаємо, минулого року президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

Як повідомлялося, Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.