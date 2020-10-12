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    Євросоюз продовжив санкції проти Росії через справу Скрипалів

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    У санкційний список входять 9 осіб &ndash; п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири &ndash; з застосуванням &laquo;Новачка&raquo; в Солсбері - Євросоюз продовжив санкції проти Росії через справу Скрипалів
    У санкційний список входять 9 осіб – п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням «Новачка» в Солсбері

    Санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року

    Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції через застосування хімічної зброї, в тому числі у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

    Зазначається, що санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року.

    У санкційний список входять 9 осіб – п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири – з застосуванням «Новачка» в Солсбері.

    «ЄС продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій через застосування хімічної зброї», – йдеться в заяві.

    Також санкції введені відносно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.

    Нагадаємо, минулого року президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

    Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

    Як повідомлялося, Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

    ЄС Росія США санкції Дональд Трамп отруєння Данія президент
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