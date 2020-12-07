Євросоюз затвердив новий режим санкцій за порушення прав людини

Санкції ЄС передбачатимуть заборону в’їзду для фізичних осіб та замороження активів фізичних та юридичних осіб

Рада ЄС схвалила новий санкційний механізм, який будуть застосовувати за порушення прав людини в усьому світі

Санкції можуть бути застосовані проти фізичних, юридичних осіб та організацій як з державного, так і недержавного секторів, які відповідальні за серйозні порушення прав людини чи причетні до них, незалежно від країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні Європейської правди.

Санкції Євросоюзу передбачатимуть заборону в’їзду для фізичних осіб та замороження активів фізичних та юридичних осіб. На додачу особам та організаціям у ЄС буде заборонено надавати кошти особам, що опинилися під санкціями - як у прямий, так і непрямий спосіб.

Санкційний механізм може застосовуватися за такі злочини як геноцид, злочини проти людяності та інші серйозні порушення прав людини - застосування тортур, рабства, позасудові страти, свавільні затримання та арешти тощо.

«Під дію санкційного механізму можуть потрапити й інші порушення прав людини чи зловживання, якщо вони є широкомасштабними, систематичними та викликають серйозне занепокоєння - як це визначають цілі спільної політики закордонних справ та безпеки, визначені в Угоді про ЄС», – йдеться у повідомленні.

Визначення та зміни до санкційного списку уповноважена вносити Рада ЄС – за пропозицією країни-члена або високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

«Сьогоднішнє рішення підкреслює, що просування та захист прав людини залишається наріжним каменем та пріоритетом зовнішніх справ ЄС та відображає рішучий намір ЄС реагувати на серйозні порушення прав людини», – говориться у комюніке.

У жовтні Єврокомісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок «Акта Магнітського» у США. Новий санкційний механізм має прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.

7 листопада Євросоюз запровадив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження введені після силового придушення мирних протестів, які спалахнули у наслідок фальсифікації президентських виборів.

Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.